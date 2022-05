Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Dachstuhlbrand

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 15.05.2022, hat ein Haus in Murg gebrannt. Gegen 22:50 Uhr war zunächst ein lauter Knall und dann die Rauchentwicklung aus dem Dach des betroffenen Hauses wahrgenommen worden. Die Bewohner waren in Sicherheit und blieben unverletzt. Die Feuerwehr, die mit rund 75 Einsatzkräften angerückt war, brachte das Feuer unter Kontrolle. In Mitleidenschaft gezogen wurde der Dachstuhl des Hauses. Der Sachschaden ist unbekannt. Möglicherweise kommt ein Blitzeinschlag als Brandursache in Betracht.

