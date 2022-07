Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Kreis Rottweil) Vier Autoreifen zerstochen (29.07.2023)

Sulz (ots)

Unbekannte haben am Freitag im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr zwei Autos auf der Straße "Winkelwiesen" beschädigt. Die Unbekannten zerstachen an einem VW Transporter und einem Ford Fiesta jeweils zwei Reifen. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Sulz unter der Telefonnummer 07454 92740.

