Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von Straße ab (28.07.2022)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf einem Kreisverkehr am "Bärenplatz". Eine 78-jährige Hyundai i20 Fahrerin kam im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Metallmülltonne und eine Sitzbank, wobei sie die Mülltonne noch gegen eine Eingangstür eines angrenzenden Geschäfts schleuderte. Beim Aufprall zog sich die Frau Verletzungen zu. Sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Ihre 57-jährige Beifahrerin blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell