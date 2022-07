Villingendorf (ots) - Ein brennendes Auto hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Straße "Albblick" auf den Plan gerufen. Der Besitzer eines Land Rover stellte sein Auto in seiner Garage ab und schloss das Tor. Wenig später kam es zum Brand des Autos, der zu dessen Totalschaden führte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Land Rover vermutet. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund ...

