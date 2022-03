Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-West (ots)

Unbekannte sind am Freitag (18.03.2022) oder Samstag (19.03.2022) in eine Garage an der Mittenfeldstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 17.00 Uhr am Freitag und 20.15 Uhr am Samstag auf bislang unbekannte Weise in ein verschlossenes Garagenabteil einer Tiefgarage und erbeuteten ein Pedelec der Marke Prophete, diverse Werkzeuge sowie mehrere Säcke mit Kaffeebohnen im Gesamtwert von über tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

