Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Firmenkomplex eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag (18.03.2022) und Samstagmorgen (19.03.2022) in ein Bürogebäude am Kapuzinerweg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 16.30 Uhr und 09.10 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld und Wertsachen in bislang unbekannter Höhe. In diesem Zusammenhang ist am Samstag gegen 01.20 Uhr die Alarmanlage des Bürogebäudes ausgelöst worden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell