Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autos im Stadtgebiet aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag auf Sonntag (17. bis 20.03.2022) mehrere Autos im Stadtgebiet Stuttgart aufgebrochen. In der Überkinger Straße schlugen unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und 14.50 Uhr am Sonntag die Seitenscheibe eines auf Höhe Hausnummer 13 geparkten Citroen C4 ein und stahlen neben Bargeld auch persönliche Gegenstände im Wert von etwa 50 Euro. In der Silberburgstraße gelangten die Täter zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr am Sonntag auf bislang unbekannte Weise in den schwarzen Skoda Rapid, der auf Höhe Hausnummer 112 geparkt war und stahlen daraus einen Laptop im Wert von zirka 500 Euro. In der Seidenstraße schlugen Unbekannte zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Freitag, 15.20 Uhr die Scheibe eines auf Höhe Hausnummer 51 geparkten silbernen Kia Rio ein und nahmen ein Reinigungsgerät im Wert von etwa 80 Euro mit. In der Traubenstraße schlugen unbekannte Täter, im Zeitraum von Donnerstag, 18.15 Uhr auf Freitag, 08.40 Uhr, die Beifahrerscheibe eines auf Höhe Hausnummer 21 geparkten blauen Ford Fiesta ein und stahlen daraus unter anderem eine Tischstaffelei und ein Buch im Wert von über 30 Euro. In der Geothestraße, auf Höhe Hausnummer 12, haben ebenfalls Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, zwischen 23.00 Uhr und 01.30 Uhr, die Seitenscheibe eines schwarzen Citroen eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Powerbank mitgenommen. In der Kriegerstraße schlugen Diebe am Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr die Seitenscheibe eines auf Höhe Hausnummer 12 geparkten weißen VW ein. Sie nahmen zunächst eine Hundetragetasche mit, die sie später wieder in der Nähe des Tatorts wegwarfen. Zeugen werden gebeten, sich im Fall der Überkinger Straße an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600, in den Fällen Traubenstraße und Silberburgstraße an das Polizeirevier 3 unter der Telefonnummer +4971189903300, im Fall Goethestraße an das Polizeirevier 1 unter der Telefonnummer +4971189903100 und in den Fällen Kriegerstraße und Seidenstraße an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell