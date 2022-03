Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Lenker gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Schwer verletzt wurde ein 35-jähriger Lenker eines E-Scooters am Freitag (18.03.2022) in Stuttgart-Ost. Der 35-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr die Ulmer Straße in Richtung Langwiesenweg und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

