Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Motorradfahrer schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Straße Papenbusch zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Der 49-jährige Fahrer einer Yamaha Virago war gegen kurz vor 16 Uhr in Richtung Hemsen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schwer verletzt in der Berme liegen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Weil der Verdacht besteht, dass er zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen laufen.

