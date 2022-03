Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Giebel (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (18.03.2022) in Stuttgart-Giebel ereignet hat. Ein 72-jähriger Lenker eines VW Touran wollte gegen 17:50 Uhr vom Schildkrötenweg nach rechts in die Engelbergstraße abbiegen und missachtete hierbei mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Der 72-Jährige sowie der 28-jährige Stadtbahnfahrer und dessen Fahrgäste blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bahnverkehr war bis gegen 19.30 Uhr Uhr beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell