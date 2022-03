POL-S: Fahrzeuge beschädigt - Auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Ost (ots) - Schwer verletzt wurde ein 35-jähriger Lenker eines E-Scooters am Freitag (18.03.2022) in Stuttgart-Ost. Der 35-Jährige befuhr gegen 12.30 Uhr die Ulmer Straße in Richtung Langwiesenweg und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: ...

