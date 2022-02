Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - Von Bremspedal abgerutscht - Bushaltestelle beschädigt - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Aalen (ots)

Ellwangen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Freitagmorgen, 08:30 Uhr, wurde ein Skoda, der in der Maierstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro an der Heckklappe des Skodas. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Böbingen: Bushaltestelle beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte in der Rosensteinstraße das Buswartehäuschen am Seniorenzentrum, indem die Glasscheibe beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin parkte ihr Auto über Nacht in der Franziskanergasse auf dem Parkplatz vor dem Marktgäßle. Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr bemerkte sie Kratzer an beiden Seiten ihres Fahrzeugs. Die Kratzspuren sind vermutlich durch einen Schlüssel o.ä. entstanden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Iggingen: Von Bremspedal abgerutscht

Am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Opel die L1157, aus Richtung Iggingen kommend. An der Gabelung der L1157 heilt er an, da von links ein Fahrzeug heranfuhr. Im weiteren Verlauf rutschte der 31-Jährige jedoch vom Bremspedal ab, so dass sein Opel in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit dem heranfahrenden PKW kollidierte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell