Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trampolin gegen PKW - Vor Polizei geflüchtet - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Beim Zusammenstoß von zwei PKWs auf der L1060 entstand am Donnerstag ein Sachschaden von etwa 15000 Euro. Gegen 18:15 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem VW auf der L1060 von Ellwangen in Richtung Röhlingen. An der Auffahrt zur A7 wollte er in Richtung Würzburg abbiegen. Hierbei übersah er den Citroen eines 46-Jährigen, der von Röhlingen in Richtung Ellwangen unterwegs war. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Im weiteren Verlauf wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Trampolin gegen PKW

Heftiger Wind hat am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr in der Eutighofer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Trampolin geführt. Von einer Böe erfasst, wehte das Sportgerät, mit einem Durchmesser von 4m, von einem Grundstück auf die Straße und erfasste hierbei den Daimler-Benz einer 36-Jährigen an der Windschutzscheibe. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 8000 Euro.

Bartholomä: Vor Streife geflüchtet

Ein alkoholisierter 54 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Beamten wollte gegen 0:10 Uhr den 54-Jährigen auf der Heubacher Straße einer Kontrolle unterziehen. Als dieser bemerkte, dass die Polizeistreife ihm folgte, beschleunigte er seinen Mercedes-Benz. Trotz mehrerer Anhalte Signale hielt der 54-Jährige nicht an. Die Flucht führte den Mercedesfahrer zunächst in ein Wohngebiet "An der Heide" anschließend weiter in den Baronenbergweg. Dort stoppte er sein Fahrzeug und versuchte zu Fuß über einen Zaun zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann liegend in einem Gebüsch aufgegriffen werden. Da die Beamten bei dem 54-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss feststellten, veranlassten sie eine Blutentnahme und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Donnerstag, auf Höhe der Einmündung nach Lorch. Ein 75-Jähriger befuhr gegen 18 Uhr mit seinem Suzuki die K 3270 aus Lorch-Weitmars in Richtung Lorch. Als er an der Einmündung zur K3270/K3313 nach links auf die K 3313 in Richtung Lorch einbiegen wollte, übersah er einen 50-jährigen Klein LKW-Fahrer, der von der Abfahrt B29 in Richtung Lorch unterwegs war. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

