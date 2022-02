Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Ilshofen: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr kam es in der Friedrich-List-Straße zum Brand einer Trafostation. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand kam es zu einem kurzfristigen Stromausfall im dortigen Bereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 80 000 Euro.

