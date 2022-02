Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gegen 16-jährigen Jugendlichen wurde Haftbefehl erlassen - Unfälle

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Autofahrer bog am Mittwoch in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr in der Rosenstraße auf einen dortigen Parkplatz ein und überfuhr dabei das Verkehrszeichen "Parkplatz". Danach flüchtete der Unfallverursacher. Dieser müsste nach vorliegenden Erkenntnissen mit einem perlmuttweißem Pkw Renault, Typ Koleos, unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug wurde beim Unfall vorne rechts beschädigt. Weitere sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Backnang: Besitzer eines beschädigten Autos gesucht

Ein 84-jähriger Fahrer eines Pkw Subaru fuhr am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Grabenstraße in das Parkhaus Stadtmitte und parkte in eine Parklücke ein. Hierbei beschädigte er einen danebenstehenden silbergrauen Pkw Kombi. Der Verursacher fuhr dann nach einer Weile weg, ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Nun sollte sich der Besitzer des beschädigten Autos bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Murrhardt: 16-jähriger Jugendlicher in Haft

Wie bereits in einer Pressemeldung berichtet, wurde am Mittwochabend ein 24-jähriger Mann vermutlich mit einem Messer verletzt. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am Mittwoch festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Donnerstagnachmittag Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Murrhardt: 24-Jähriger mit Messer lebensbedrohlich verletzt

Ein 24-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag in der Entengasse mit einem scharfen Gegenstand lebensgefährlich verletzt. Nach dem Besuch der Familie seiner Freundin lief das spätere Opfer auf der Straße. Der 16-jährigen Bruder seiner Freundin ging den vorliegenden Erkenntnissen hinterher, woraufhin es zunächst zwischen den beiden zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Als der 24-Jährige weiterging, wurde er vermutlich mit einem Messer mehrfach am Rücken verletzt. Nachdem der Tatverdächtige nach dem Geschehen geflüchtet war, konnte das Opfer noch selbst die Rettungsdienste alarmieren. Er wurde umgehend notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er notoperiert wurde. Der 24-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Polizei konnte noch am Mittwochabend den 16-jährigen syrischen Tatverdächtigen festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte nach Prüfung des Vorfalls einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wird am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere in Hinblick auf das noch unbekannte Tatmotiv, dauern an. Sollten Anwohner oder Passanten den Vorfall auf der Straße beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

