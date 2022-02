Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Zeugenaufruf nach verletztem Einbrecher

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfall an Kreuzung

Am Mittwoch gegen 15:30 befuhr ein 65-jähriger Opel-Fahrer die K2523 von Engelhardshausen kommend in Fahrtrichtung B290. An der Kreuzung zur B290 wollte er diese geradeaus in Richtung Schuckhof überqueren. Hierbei übersah er den von rechts, in Fahrtrichtung Rot am See fahrenden Fiat Ducato eines 68-Jährigen. Es kam zur Kollision. Der Opel war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Vellberg: Zeugenaufruf nach verletzten Täter

Im Falle des untenstehenden Wohnungseinbruchs geht die Polizei davon aus, dass sich der Täter bei dem Sprung aus dem Fenster möglicherweise verletzt hat. Deshalb bittet die Polizei Schwäbisch Hall darum, dass sich Zeugen, welchen eine verletzte Person aufgefallen ist, unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Ursprungsmeldung vom 12.02.2022 um 13:22 Uhr

POL-AA: Wohnungseinbrecher wurde überrascht und flüchtet durch Sprung aus Fenster Vellberg (ots)

Am Freitagabend gegen 19 Uhr schlug ein Unbekannter das Glas einer Kelltertüre Am Schlegelsberg in Talheim ein und durchsuchte zunächst den Keller. Im Anschluss brach er die Kellertüre auf und durchsuchte auch das Erdgeschoß und das Obergeschoß. Während der Tat war die 94-jährige Geschädigte in ihrem Wohnzimmer. Schließlich entdeckte sie die offenen Schubladen und Schränke und alarmierte die Polizei. Währenddessen sprang der Täter mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt aus einem Fenster im oberen Stockwerk und konnte über den Garten unerkannt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, entgegen.

