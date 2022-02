Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: 24-Jähriger mit Messer lebensbedrohlich verletzt

Murrhardt: (ots)

Ein 24-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag in der Entengasse mit einem scharfen Gegenstand lebensgefährlich verletzt. Nach dem Besuch der Familie seiner Freundin lief das spätere Opfer auf der Straße. Der 16-jährigen Bruder seiner Freundin ging den vorliegenden Erkenntnissen hinterher, woraufhin es zunächst zwischen den beiden zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Als der 24-Jährige weiterging, wurde er vermutlich mit einem Messer mehrfach am Rücken verletzt. Nachdem der Tatverdächtige nach dem Geschehen geflüchtet war, konnte das Opfer noch selbst die Rettungsdienste alarmieren. Er wurde umgehend notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er notoperiert wurde. Der 24-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Polizei konnte noch am Mittwochabend den 16-jährigen syrischen Tatverdächtigen festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte nach Prüfung des Vorfalls einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wird am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere in Hinblick auf das noch unbekannte Tatmotiv, dauern an. Sollten Anwohner oder Passanten den Vorfall auf der Straße beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

