Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfall bei Spurwechsel

Gegen 17:50 Uhr befuhr am Mittwoch ein bislang Unbekannter LKW-Fahrer die rechte Spur der B29 von Aalen nach Schwäbisch Gmünd. Beim Fahrbahnwechsel, auf Höhe einer dortigen Spedition, übersah er eine nachfolgende 52-jährige Audi-Fahrerin und drängte diese von der Fahrbahn ab. Infolgedessen wurde das Fahrzeug in die Leitplanke gedrückt, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Der LKW-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden nun gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Auf der Industriestraße, in Fahrtrichtung Heidenheim, überholte am Mittwoch gegen 21:15 Uhr ein bislang Unbekannter Audi-Fahrer einen LKW eines 47-Jährigen. Hierbei scherte er aufgrund der Fahrbahnverengung so knapp vor dem LKW ein, dass er diesen, trotz dessen Ausweichbewegung, streifte. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und dem geflüchteten dunklen Audi nimmt das Polizeirevier Aalen, unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aus Unachtsamkeit PKW übersehen

Eine 57-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 05.45 Uhr, die Ulmer Straße, als sie beim Spurwechsel, aufgrund Unachtsamkeit, eine rechts neben ihr fahrende 28-jährige Opel-Fahrerin übersah. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Leinzell: Unfall beim Ausfahren aus einem Parklücke

Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, parkte in der Hardtstraße ein 83-jähriger Audi-Q2 Fahrer aus einer Parklücke vor einer Eisdiele rückwärts aus. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden Audi A4 einer 37-Jährigen. Bei dem Unfall entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Mutlangen: Geparkten PKW gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Mittwoch, gegen 15:40 Uhr, ein 51-Jähriger mit seinem Audi einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf eines 47-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Aalen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch entstand. Gegen 18:15 Uhr befuhren drei PKWs hintereinander die Fackelbrückenstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Vor dem Einfahren in den dortigen Kreisverkehr, musste ein 19-Jähriger VW-Touran Fahrer sowie ein dahinterfahrender 54-Jähriger Ford-Fokus Fahrer anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 25-Jähriger Golf-Fahrer zu spät und fuhr infolgedessen auf den Ford-Fokus auf. Durch die Kollision wurde dieser im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden VW-Touran aufgeschoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell