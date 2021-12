Polizei Dortmund

POL-DO: Problem mit "Mein" und "Dein" - Polizei ist behilflich und stellt Dieb

Dortmund (ots)

Wer kennt es nicht? In einer Beziehung heißt es oftmals - "was mein ist, ist auch dein". So genau wollte es ein mutmaßlicher Dieb in der heutigen Nacht (15. Dezember) aber nicht nehmen. Er pflegte weder eine Beziehung zu dem betreffenden Wohnhaus noch scheint ihm grundsätzlich der Unterschied von eigenem und fremdem Besitz bekannt zu sein.

Es war kurz nach Mitternacht als ein Zeuge in einem Hinterhof an der Münsterstraße einen Mann beobachtete. Dieser rüttelte an Türen und trug mehrere elektronische Geräte bei sich. Alarmierte Polizisten nahmen den 40-jährigen Dortmunder unmittelbar vor dem Wohnhaus vorläufig fest.

Zwischen Mülltonnen entdeckten sie das vermutete Diebesgut - einen Fernseher und ein Radio. In einer mitgeführten Tüte fanden die Beamten weiteres Zubehör, u.a. einen Receiver. Die Einsatzkräfte stellten das Beweismaterial sicher und müssen nun deren Herkunft klären.

Fest steht: Sie gehören nicht dem 40-Jährigen.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Neben des Verdachts des Diebstahls fertigten die Polizisten eine weitere Strafanzeige, da sie bei dem offensichtlich alkoholisierten und unter Drogen stehenden Dortmunder weiteres Betäubungsmittel fanden und sicherstellten.

