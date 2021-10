Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Kreisel getroffen

Bad Liebenstein (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer wollte Dienstagnachmittag in den Kreisverkehr in der Ruhlaer Straße in Bad Liebenstein einfahren. Dabei stieß er jedoch gegen den PKW einer 30-Jährigen, die bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es blieb glücklicherweise bei Blechschäden.

