POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht - Baum fällt auf Haus und Stromleitung - Radfahrer wird von Windböe erfasst und stürzt - Unfall

Hüttlingen: Unfall beim Einparken

In der Bachstraße wollte am Donnerstag um 08:45 Uhr eine 80-jährige Frau ihren Seat einparken. Hierbei fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen geparkten Hyundai auf. Dieser wurde durch den Anstoß auf einen davorstehenden BMW aufgeschoben. Es entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Aalen: Zeugen für Unfall gesucht

Am Donnerstag um 07:30 Uhr befuhren eine 23-jährige VW-Fahrerin und eine 51-jährige Mini-Lenkerin hintereinander den linken Fahrstreifen der B29 von Essingen in Richtung Aalen. Als beide Fahrerinnen, auf Höhe eines Möbelhauses, nach rechts, auf den mittleren in Richtung Aalen führenden Fahrstreifen wechselten, kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. Die Polizei in Aalen sucht nun Zeugen des Unfalls, da beide Fahrerinnen angaben, bereits auf dem mittleren Fahrstreifen gefahren zu sein und dass jeweils die andere Beteiligte den Fahrstreifen unachtsam gewechselt und dabei den Unfall - bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand - verursacht habe.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Baum fällt auf Haus und Stromleitung

In der Franz-Konrad-Straße stürzte gegen 10:15 Uhr ein aufgrund des starken Windes um und fiel auf ein danebenstehendes Gebäude. Hierbei wurde das Dach des Hauses beschädigt. Zudem wurde durch den Baum noch eine Stromleitung beschädigt, so dass es in mehreren Häusern in der Straße zu einem Stromausfall kam. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Radfahrer wird von Windböe erfasst und stürzt

Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 10:30 Uhr den Radweg, welcher direkt neben der Jagst verläuft, von Rotenbach in Richtung Ellwangen. Hierbei wurde der Radler von einer Windböe erfasst und kam hierdurch zu Fall, wodurch er leicht verletzt wurde.

