Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei verhindert illegale Arbeitsaufnahme

Pomellen (ots)

Am gestrigen Tag wurden gegen 13:30 Uhr durch die Bundespolizeiinspektion Pasewalk ein 32- jähriger Ukrainer und zwei Georgier (21 und 26- jährig) nach Polen zurückgeschoben. Die Männer waren am Sonntag in einer Kontrolle auf der Bundesautobahn 11 ermittelt worden. Sie kamen aus Polen. Bei der Überprüfung der Reisedokumente war aufgefallen, dass die Georgier die Aufenthaltsdauer für den Schengenraum bereits um 27 bzw. 90 Tage überschritten hatten und somit unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist sind. Als Reiseziel gaben sie die Niederlande an und machten zum Aufenthaltszweck widersprüchliche Angaben. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen wurden zudem zwei totalgefälschte slowakische ID- Karten aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Georgier durch den Ukrainer in die Bundesrepublik zur unerlaubten Arbeitsaufnahme eingeschleust worden sind. Gegen den Ukrainer wurde Anzeige wegen des Einschleusens von Ausländern erstattet. Die Georgier wurden wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalt angezeigt.

