Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstag, 23:50 Uhr und Donnerstag, 13:30 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter die Motorhaube und das Dach eines VW, der im Tatzeitraum in der Bildäckerstraße abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Stuttgarter Straße einen geparkten Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wurde vermutlich beim Öffnen einer Türe, die dann gegen den Seat schlug, verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag den linken Außenspiegel eines in der Oberen Sackstraße geparkten Opel Astra und fuhr danach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Autos sturmbedingt beschädigt - weiterer beschädigter Pkw gesucht

Am Donnerstagnachmittag meldete ein Zeuge, dass zwei geparkte Pkw in der Straße An der Mauer durch sturmbedingt umherfliegende Holzteile beschädigt wurden. Vor Ort gab ein weiterer Zeuge an, dass ein dritter Pkw, der sich mittlerweile nicht mehr vor Ort befand, ebenfalls beschädigt wurde. Der Besitzer des Autos bzw. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell