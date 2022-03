POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Rehovot, Israel, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) - ClearCut Medical Ltd., ein Entwickler von innovativen, tragbaren MRT-Systemen für die intraoperative Beurteilung von Geweberändern in der Krebschirurgie, freut sich, die Ernennung von Hezi Himelfarb zum CEO in Verbindung mit dem Übergang des Unternehmens von einem Entwicklungs- zu einem kommerziellen Stadium bekannt ...

mehr