Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuber flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (17.03.2022) versucht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße das Mobiltelefon einer 35 Jahre alten Frau im Wert von mehreren Hundert Euro zu erbeuten. Der Unbekannte hatte die 35-Jährige offenbar bereits kurz zuvor gegen 16.20 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs angesprochen, worauf sie ihm zu verstehen gegeben haben soll, dass er weggehen möge. Als sich die Frau anschließend gegen 16.40 Uhr ins Bekleidungsgeschäft begab und dort telefonierte, soll sich der Mann von hinten angenähert und versucht haben, ihr das Telefon aus der Hand zu reißen, was ihm aber aufgrund der Gegenwehr der 35-Jährigen misslang. Mitarbeiter sprachen den Mann an, der in der Folge in unbekannte Richtung flüchtete. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sowie zwischen 180 und 185 Zentimeter groß sein. Er hatte eine dunkle Hautfarbe sowie längere schwarze Haare mit Dreadlocks. Er war mit einer dunkelgrünen Jacke, einer hellgrünen Hose sowie einer Schildmütze, jeweils in Camouflageoptik und mit rot/blauen Sportschuhen der Marke Nike bekleidet. Zudem trug er eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell