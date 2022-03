Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (20.03.2022) in der Hauptstätter Straße und der Weberstraße gleich zwei Frauen im Alter von 35 und 39 Jahren ausgeraubt. Der Täter stahl gegen 06.00 Uhr vor einem Café in der Hauptstätter Straße zunächst das Mobiltelefon einer 35-Jährigen und stieß sie anschließend weg. Eine 39-Jährige, die offenbar dazwischen gehen wollte, soll daraufhin vom Täter geschlagen worden sein. Als der Unbekannte davonlief, folgte ihm die 39-Jährige. In der Weberstraße soll der Mann ihr dann die Handtasche mit über 100 Euro Bargeld entrissen haben und anschließend geflüchtet sein. Der Mann soll zirka 30 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und trug eine graue Jacke sowie Jeans. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell