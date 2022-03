Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben entweder am Samstag oder Sonntag (19./20.03.2022) in der Wallensteinstraße einen Motorroller gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 17.00 Uhr am Samstag und 14.00 Uhr am Sonntag den blauen Roller der Marke Peugeot aus einem Hinterhof. Ein Passant entdeckte den mittlerweile beschädigten Motorroller in einem Gebüsch in der Nähe des Kafkawegs und alarmierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße +4971189903700 zu wenden.

