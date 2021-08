Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Brand/ Spielhaus geht in Flammen auf

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (25. August 2021) gegen 02.35 Uhr brannte ein Spielhaus auf einem Kinderspielplatz an der Straße Zum Beerenboom vollständig nieder. Eine 53-jährige Emmericherin stellte in der Nacht Brandgeruch fest und sah daraufhin das Feuer auf dem Spielplatz. Sie informierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand löschte. Wie es zum Brand des Spielhauses kommen konnte, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

