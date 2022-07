POL-WAF: Ennigerloh. Leicht verletzt nach Zusammenstoß mit Auto

Warendorf (ots) - Eine Rad - und eine Autofahrerin sind am Montagmorgen (11.07.2022, 09.02 Uhr) in einem Kreisverkehr in Warendorf zusammengestoßen. Die 48-jährige Radfahrerin aus Warendorf fuhr von der Waldenburger Straße aus kommend in den Kreisverkehr Waldenburger Straße/Reichenbacher Straße, um in die Düsternstraße abzubiegen. Die 25-jährige Fahrerin des Pkw übersah die von links kommende Radfahrerin und fuhr ...

mehr