Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Schwerer Verkehrsunfall (30.07.2022)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der K 5502 zwischen Vöhringen und Wittershausen ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und erheblichem Sachschaden. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Audi A4 von Wittershausen in Fahrtrichtung Vöhringen und geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Audi A6. Durch den heftigen Aufprall wurden der 19-jährige Unfallverursacher sowie der 28-jährige Fahrer des Audi A6 und die 26-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die 26-Jährige wurde im Fahrzeug einklemmt und musste durch die Rettungskräfte befreit werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35´000 Euro. Die K 5502 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 16:30 Uhr voll gesperrt werden. Zur Erforschung der Unfallursache kam ein Gutachter an die Unfallstelle. Neben der Polizei waren starke Kräfte der Feuerwehr Vöhringen und Sulz , drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie 2 Rettungshubschrauber im Einsatz. Nachdem sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers ergaben wurde bei diesem eine Blutprobe erhoben.

