Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Versuchter Einbruch (31.07.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 04:05 Uhr versuchten drei bisher unbekannte Männer sich Zutritt zu einem Verkaufsstand im Biergarten der Hafenhalle in der Hafenstraße zu verschaffen, in dem sie versuchten mit einem Messer und einem Hebelwerkzeug den Rollladen aufzubrechen. Ein Zeuge konnte die Männer beobachten und sprach diese an. Einer der Männer zog daraufhin ein Messer und drohte ihm ihn umzubringen, sollte er die Polizei rufen. Im Anschluss entfernten sich die Männer mit ihren Fahrrädern von der Örtlichkeit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995 0 erbeten.

