POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall zwischen Auto und Leichtkraftrad

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der Christian-Grüninger-Straße. Ein 56-Jähriger stand in einer Fahrzeugkolonne und wollte wenden. Dabei übersah er einen 17-Jährigen auf seinem Piaggio Leichtkraftrad. Der kam von hinten und fuhr nicht vorschriftsmäßig an der Fahrzeugkolonne entlang. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

