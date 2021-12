Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld-Sorga. Am 20.12.2021 gg. 18 Uhr kam es im Rosenweg 1, Bad Hersfeld - Sorga zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Dabei soll ein bislang unbekannter Paketzustellwagen den Hirtenweg rückwärts in Richtung Rosenweg befahren haben. Im Rosenweg wurde dabei eine ca. 50 cm hohe Grundstücksmauer übersehen und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 - 932 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell