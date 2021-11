Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vom Unfallort geflüchtet - Zeugenaufruf (10.-11.11.2021)

Villingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Fahrzeugs hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, in der Alemannenstraße einen geparkten Audi gestreift und ist danach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Audi wurde am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07721 601-0 in Verbindung zu setzen.

