POL-KN: (Donaueschingen) Über Verkehrsinsel geschanzt (11.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 44-jährige BMW-Fahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 22 Uhr erlitten, als sie aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor. Die Frau war auf der Donaueschinger Straße in Richtung Stadttor unterwegs und übersah die Verkehrsinsel auf Höhe der Hausnummer 17. Sie überfuhr die Verkehrsinsel mittig, dabei wurden zwei Verkehrsschilder komplett umgebogen, der BMW blieb stark beschädigt auf der Verkehrsinsel stehen. Die 44-jährige Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am BMW entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

