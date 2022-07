POL-GI: Polizeipräsidium Mittelhessen: Aktuell Störungen der Telefonanlage

Gießen (ots) - Biebertal: Auseinandersetzung in Fellingshausen Offenbar wegen der Bezahlung gerieten Samstagfrüh ein Minicar-Fahrer und ein unbekannter Fahrgast in Streit. In dessen Verlauf stieß der Unbekannte den Fahrer zu Boden, trat ihn und flüchtete anschließend. Wer hat den Vorfall in der Pfarrstraße in Fellingshausen beobachtet? Hinweise erbittet die ...

mehr