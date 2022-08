Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt (30.07.2022)

Singen (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 kurz hinter der Kreuzung "Waldfriedhof" schwer verletzt worden. Ein 79-jähriger Mann war mit einem Dreirad-Roller auf der B 34 von Singen in Richtung Gottmadingen unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung "Waldfriedhof" überholte der Rollerfahrer einen Mercedes GLE eines 27-Jährigen, der zur selben Zeit nach links auf das Betriebsgelände einer Gärtnerei abbog. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Gegenfahrspur. Der 79-Jährige stürzte und verletzte sich durch Aufprall und Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Den Schaden am Dreirad-Roller um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Begutachtung der Unfallstelle hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell