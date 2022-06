Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Fachbetrieb

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. In der Zeit von Freitag (24.06.) bis Montag (27.06.) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelfachbetrieb im Pfarrwiesenweg ein. Durch Aufhebeln von Türen gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine noch unbekannte Menge Bargeld entwendeten. Anschließend besprühten die Täter das dortige Verwaltungsgebäude mit dem Inhalt eines Feuerlöschers. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

