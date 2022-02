Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl aus Schuppen++Diebstahl eines Mountainbikes++Pedelec vor Friedhof entwendet

Cuxhaven (ots)

Diebstahl aus Schuppen

Cuxhaven. In der Zeit von Montag, 16:00 h bis Mittwoch, 11:00 h drangen unbefugte Personen in den nicht abgeschlossenen Schuppen auf einem Grundstück am Westerwischweg ein. Dort wurde neben Werkzeug, u.a. Bohrmaschine, Kreissäge, Stichsäge ein Damenrad entwendet. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

++++++

Diebstahl eines Mountainbikes

Cuxhaven - Stadtmitte. Nachdem ein 15-Jähriger sein Mountainbike mit einem Kettenschloss am Donnerstag gegen 16:00 h in dem gemeinsamen Fahrradkeller des Mehrparteienwohnhauses an einem Fahrradständer angeschlossen zurückließ, musste er am Freitag gegen 07:45 h feststellen, dass das Fahrrad entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 550,- EUR.

++++++

Pedelec vor Friedhof entwendet

Otterndorf. Am 23.02.2022 stellte in der Zeit von 11:00 bis 11:45 h ein 62-jähriger Otterndorfer sein Pedelec vor der Friedhofskapelle an der Wesermünder Straße ab. Als er zurückkam, war das mittels Kettenschloss gesicherte Pedelec verschwunden. Die Schadenshöhe wird mit 1300,- EUR angegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell