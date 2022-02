Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Modehaus in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Dienstag (22.02.2022) betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 18:30 Uhr ein Modegeschäft in der Bahnhofstraße in Loxstedt. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutete er hierbei Bargeld und flüchtete im Anschluss vom Tatort. Die beiden Mitarbeiterinnen des Geschäfts (23 und 50 Jahre alt) blieben unverletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20-25j alt - ca. 175cm groß - bekleidet mit einem olivgrünen Parka, grauer Hose, schwarzen Schuhe und schwarzem Basecap

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell