PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Firma +++ Rauchentwicklung in Asylbewerberunterkunft +++ Fahrzeug rollt Hang hinab +++ Drei Verletzte bei Unfall +++ Pkw überschlägt sich

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Idsteiner Firma, Idstein, Am Frauwald, Donnerstag, 04.11.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 05.11.2021, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Firma in der Straße "Am Frauwald" in Idstein eingestiegen. Die Unbekannten brachen gewaltsam über ein Kellerfenster in das Firmengebäude ein, wo sie mehrere Büroräume durchsuchten und dabei eine Geldkassette sowie Bargeld in Höhe von einigen Tausend Euro stahlen. Nach Beendigung ihrer Tat gelang den Einbrechern die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung, Taunusstein-Bleidenstadt, Kurt-Schuhmacher-Straße, Donnerstag, 04.11.2021, 16:15 Uhr

(fh)Gestern Nachmittag führte eine Rauchentwicklung in einer Asylbewerberunterkunft zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften. Zuvor führte die unsachgemäße Nutzung einer Mikrowelle in einem der Wohnräume zu einer Flammenbildung und einer starken Rauchentwicklung. Der Brand konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die Bewohner, zwei Elternteile sowie drei Kleinkinder kamen leicht verletzt in Krankenhäuser. Es wurde durch einen Liegenschaftsverantwortlichen eine alternative Schlafstätte organisiert. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden.

3. Pkw rollt Hang herunter, Walluf, St.-Elisabethenstraße, Mittwoch, 03.11.2021, 18:00 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochabend rollte ein Fahrzeug die St.-Elisabethenstraße in Walluf hinunter und verunfallte letztlich auf einem Grundstück. Gegen 18:00 Uhr parkte eine 68-jährige Walluferin ihren Opel am abschüssigen Fahrbahnrand der St.-Elisabethenstraße. Hierbei vergaß sie ersten Erkenntnissen zu Folge die Handbremse anzuziehen. Nachdem die Dame aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, rollte dieses rückwärts die Straße hinunter, streifte eine Grundstücksmauer und stieß letztlich mit einem Mauervorsprung einer Garageneinfahrt zusammen. Eine 69-jährige Bekannte der Fahrerin befand sich während dem Unfall im Pkw, blieb beim Unfall allerdings unverletzt. Die Fahrerin selbst verletzte sich bei dem Versuch ihr Fahrzeug aufzuhalten leicht. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich.

4. Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall, Idstein, Landesstraße 3274, Donnerstag, 04.11.2021, 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag missachtete ein Autofahrer auf der L 3274 zwischen der A3 und dem Ortseingang Idstein ein bremsendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Der 22-Jährige befuhr mit seinem VW Golf die Landesstraße, übersah ersten Ermittlungen zufolge den vor ihm bremsenden BMW eines 21-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Die beiden Fahrzeugführer sowie ein 20-Jähriger Beifahrer im BMW verletzten sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

5. Fahrzeug überschlägt sich neben der Fahrbahn, Gemarkung Eltville-Martinsthal, Bundesstraße 42, kurz vor "Walluftalbrücke" Freitag, 05.11.2021, 07:45 Uhr

(fh)Heute Morgen kam es auf der Bundesstraße 42 kurz vor der "Walluftalbrücke" zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug mehrfach überschlug und der Fahrzeugführer Verletzungen davontrug. Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Wiesbadener mit seinem Ford Focus die Bundesstraße von Wiesbaden in Richtung Rüdesheim. Kurz vor der "Walluftalbrücke" kam der Wiesbadener mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet das Fahrzeug gegen eine Schutzplanke und überschlug sich infolge dessen mehrfach. Der Ford kam auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der junge Fahrzeugführer verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Neben der Polizei und einem Rettungswagen war auch die örtliche Feuerwehr für Maßnahmen an der Unfallstelle eingesetzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung musste eine Fahrspur gesperrt werden.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

