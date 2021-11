PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Taxifahrer geschlagen und verletzt+++Gesamtschule Obere Aar mit Farbe beschmiert+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Taxifahrer geschlagen und verletzt,

Geisenheim, Winkeler Straße, Dienstag, 02.11.2021, 02:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein Mann einen Taxifahrer ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Eine unbekannte Person rief gegen 02:00 Uhr den Notruf und berichtete von einem verletzten Taxifahrer. Danach brach das Gespräch ab. Das genutzte Handy konnte im Bereich Geisenheim lokalisiert werden, wo die Polizei kurz darauf auch das Taxi in der Winkeler Straße ausfindig machen konnte. An dem Taxi stand auch der Anrufer. Nach ersten Ermittlungen hatte sich eine Gruppe von drei Männern von der Kappeskerb in Eltville nach Geisenheim fahren lassen. Dort schlug einer der Mitfahrer zuerst dem 32-jährigen Anrufer gegen das Auge und danach dem 48-jährigen Taxifahrer mehrfach, auch ins Gesicht. Danach entfernte er sich. Der Täter wird beschrieben als ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß, dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer grauen Jacke. Die Polizei Rüdesheim ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06722/9112-0 um Hinweise.

2. Gesamtschule Obere Aar mit Farbe beschmiert, Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Freitag, 29.10.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 06:00 Uhr

(wie)Im Laufe des Wochenendes beschmierten unbekannte Täter die Gesamtschule in Hahn mit Farbe. Die Polizei wurde am Montagmorgen zur Gesamtschule Obere Aar gerufen, da dort mehrere Farbschmierereien festgestellt worden waren. Unbekannte Täter hatten offensichtlich während des Wochenendes mehrere Wände und Dachfenster des Gebäudes mit Farbe besprüht. Die Polizei in Taunusstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06128/ 9202-10 um Hinweise.

