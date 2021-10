PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Minigolfanlage von Einbrechern aufgesucht +++ Diebe stehlen Baumaterialien +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen über Terrasse ein, Hünstetten-Görsroth, Lohstraße, Donnerstag, 28.10.2021, 08:15 Uhr bis 22:45 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages sind Einbrecher in der Lohstraße in Hünstetten-Görsroth in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Unbekannten näherten sich im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 22:45 Uhr der Rückseite des Einfamilienhauses und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnbereich, in dem sie eine Terrassentür aufbrachen. Im Inneren des Anwesens wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ihrer Tat gelang den Einbrechern unbemerkt die Flucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem möglichen Diebesgut gemacht werden. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbruch auf Minigolfanlage, Bad Schwalbach, Parkstraße, Mittwoch, 27.10.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 15:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Einbrecher auf dem Gelände einer Minigolfanlage in Bad Schwalbach ein und hatten es auf Bargeld und Elektronikartikel abgesehen. Die Unbekannten suchten das in der Parkstraße gelegene Gelände der Anlage auf und brachen dort gewaltsam in eine Gaststätte ein. Aus den Gast- und Schankräumen wurde eine Geldbörse samt Bargeld in Höhe von einigen Hundert Euro sowie ein Laptop entwendet. Im Anschluss suchten die Täter das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

3. Baumaterialien gestohlen, Taunusstein-Neuhof, Am Platter Hof / Am Segelflugplatz, Mittwoch, 27.10.2021, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 28.10.2021, 15:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag wurden von einem Grundstück in der Straße "Am Platter Hof" / "Am Segelflugplatz" in Neuhof mehrere Stahlplatten entwendet. Die teils bis zu drei Meter langen und mehrere hundert Kilo schweren Baumaterialien im Gesamtwert von etwa 7.300 Euro müssen mithilfe entsprechender Vorrichtungen wie einem Kran abtransportiert worden sein. Aktuell liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Personen die im besagten Zeitraum den Abtransport der Platten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

