PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Diebstahl auf Baustelle+++Fahrzeugführer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs+++Geldbörse gestohlen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl auf Baustelle,

Geisenheim-Johannisberg, Badpfad, Freitag, 22.10.2021, 12:30 Uhr bis Montag, 25.10.2021, 07:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Diebe eine Baustelle auf dem Gelände des Kloster Johannisberg in der Straße "Badpfad" aufgesucht und dort Werkzeug entwendet. Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagfrüh stahlen die Langfinger einen Bohrhammer samt entsprechendem Zubehör der Marke "Hilti" im Wert von mindestens 1.000 Euro und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Fahrzeugführer berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs, Taunusstein-Neuhof, Lindenstraße, Donnerstag, 28.10.2021, 00:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag gelang es einer Streife der Polizeistation Bad Schwalbach einen Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen, der im Verdacht steht eine Reihe an Straftaten begangen zu haben. Gegen 00:50 Uhr entschieden sich die Beamten dazu im Bereich der Lindenbornstraße in Taunusstein-Neuhof einen schwarzen Mercedes zu kontrollieren, welcher mit einem Mann und einer Frau besetzt war. Der Fahrer, ein 32-jähriger Wiesbadener, konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen. Darüber hinaus ergaben sich während der Kontrolle Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Nachdem entsprechende Tests den Verdacht bestätigten, wurde der Mann zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Wiesbadener muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des führerscheinlosen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.

3. Geldbörse gestohlen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 28.10.2021, 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(wie)Am Donnerstag wurde einer Frau in einem Supermarkt in Bleidenstadt die Geldbörse gestohlen. Die 67-Jährige hatte während des Einkaufens ihre Handtasche nicht immer im Blick. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war. Darin befanden sich neben Bargeld diverse Plastikkarten. Da es leider immer wieder zu Diebstählen von Geldbörsen in Supermärkten kommt, erinnert die Polizei daran, stets die eigenen Wertsachen am Körper zu tragen. Die dreisten Diebe nutzen jede noch so kurze Möglichkeit eines Diebstahls und insbesondere Handtaschen an oder in Einkaufwagen sind ein beliebtes Ziel der Langfinger.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell