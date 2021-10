PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Sachbeschädigung im Kurpark+++Körperverletzungen im Rheingau und im Taunus++Fahren mit gefälschtem Führerschein++ Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach: Sachbeschädigung durch Jugendliche im Kurpark

Eine Kleingruppe randalierender Jugendlicher hat am Freitagabend gegen 23:00 Uhr um den Platz am Weinbrunnen im Kurpark Sachbeschädigungen an den dortigen Einrichtungen begangen. Sie kletterten auf Dächer von Gebäuden und rissen dabei Teile des Blitzableiters ab. In einer öffentlichen Toilette wurde sogar mit Feuer gezündelt. Die Feuerwehr wurde vorsorglich alarmiert. Die Polizei konnte einige Personen kontrollieren, die zumindest mit den Hauptakteuren in Verbindung stehen. Der Sachschaden auf etwa 1000, -- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach, Tel.: 06124-70780, in Verbindung zu setzen. ++

Fahndungsaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Geisenheim

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.05 Uhr, kam es am Bahnhof Geisenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer. Nachdem es zuerst verbale Streitigkeiten gab, wurde im weiteren Verlauf aus einer Gruppe heraus Pfefferspray versprüht und mit Steinen geworfen. Dadurch kam es bei der anderen Gruppe zu Verletzungen der Atemwege und Verletzungen durch die Steinwürfe. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter: über 180cm, ca. 20 Jahre, afrikanischer Phänotyp, schwarze lange gelockte Haare. 2. Täter: ca. 20 Jahre, türkischer Phänotyp, schwarze zurückgegelte Haare, schwarze glänzende Daunenweste, Umhängetasche. 3. Täter: ca. 20 Jahre, deutscher Phänotyp, blonde, zurückgegelte Haare. Die drei Täter sollen in Begleitung von zwei weiblichen Personen gewesen sein. Hinweise zu den Tätern werden bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 - 91120 entgegen genommen. ++

Gefährliche Körperverletzung in Idstein

Auf der Kirmesveranstaltung in Heftrich, versuchte am frühen Sonntagmorgen ein Besucher ein Plastikmesser in die Veranstaltungsräume mitzunehmen. Dies wurde durch den dort eingesetzten Sicherheitsdienst untersagt. Nach zunächst verbalem Streit, eskalierte dies und mündete in einer Schlägerei. Es wurden gegen mehrere vor Ort befindliche Personen Anzeige gefertigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 in Verbindung zu setzen. ++

Fahren ohne Fahrerlaubnis i.V.m. Urkundenfälschung

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Idstein wies sich bei einer Kontrolle am frühen Sonntagmorgen in der Idsteiner Hertastraße mit einem total gefälschten Führerschein aus. Da er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Anzeigen vorgelegt. ++

Betrunken mit dem Auto unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Niederseelbach ein 59-jähriger Autofahrer von einer Funkstreife der Idsteiner Polizei angehalten und kontrolliert. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste die Streife zur Wache begleiten. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen. Sein Führerschein wurde jedoch einbehalten. La.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell