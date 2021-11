PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher unterwegs +++ Fußgängerin angefahren +++ Karambolage auf Bundesstraße +++ Geschwindigkeitskontrollen vor Kindertagesstätte

1. Einbruchsversuch in Bestattungsunternehmen, Walluf, Im Grohenstück, Mittwoch, 03.11.2021, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Gestern Abend sind Unbekannte in der Straße "Im Grohenstück" in Walluf in ein Bestattungsunternehmen eingebrochen. Die Täter begaben sich im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu dem Institut und gelangten in die Räumlichkeiten indem sie die Eingangstür aufhebelten. Ersten Ermittlungen zufolge wurden keine Gegenstände aus dem Inneren entwendet. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

2. Fußgängerin angefahren, Idstein, Schützenhausstraße / Escher Straße, Mittwoch, 03.11.2021, 11:10 Uhr

(fh)Gestern Mittag wurde eine Fußgängerin in Idstein beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs angefahren und verletzt. Gegen 11:10 Uhr überquerte eine 64-jährige Idsteinerin mit ihrem Hund den Zebrastreifen in Höhe der Einmündung der Schützenhausstraße zur Escher Straße. Zeitgleich näherte sich ein 82 Jahre alter Idsteiner aus Richtung des Himmelsbornwegs mit seinem Renault Clio dem Überweg. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er die kreuzende Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Die Idsteinerin kam dabei zu Fall und verletzte sich. Sie musste für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt.

3. Unfall zwischen drei Fahrzeugen, Höhe Eltville-Rauenthal, Bundesstraße 260, Donnerstag, 04.11.2021, 09:30 Uhr

(fh)Heute Morgen ereignete sich auf der Bundesstraße 260 in Höhe Eltville-Rauenthal ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Um 09:30 Uhr befuhr eine 28-jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit ihrem Audi die B 260 aus Richtung Schlangenbad in Richtung Eltville. Unmittelbar hinter dem Audi fuhren der 20-jährige Fahrer eines VW sowie ein 30 Jahre alter Fahrzeugführer eines Skoda. In Höhe Eltville-Rauenthal kamen der Audi und der VW verkehrsbedingt zum Stehen. Aus bislang ungeklärter Ursache gelang es dem Skoda-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass er auf den VW auffuhr. Dieser wiederum wurde im Zuge des Zusammenstoßes auf den Audi geschoben. Die Fahrerin des Audi sowie der Fahrer des VW verletzten sich leicht und wurden durch einen Rettungsdienst ambulant behandelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Der Skoda des Unfallverursachers musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

4. Geschwindigkeitsüberwachung vor Kindertagesstätte, Idstein, In der Eisenbach, Dienstag, 02.11.2021, 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen wurde von Seiten der Polizeistation Idstein eine Geschwindigkeitsüberwachung vor einer Kindertagesstätte in der Straße "In der Eisenbach" in Idstein durchgeführt. Ziel der Maßnahme war die Steigerung der Verkehrssicherheit sowie die Sensibilisierung von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern gegenüber Kindern im Straßenverkehr.

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung wurden 37 Fahrzeuge gemessen. Bei diesen 37 Fahrzeugen konnten 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Des Weiteren legten die Beamtinnen und Beamten ein Hauptaugenmerk auf eine sichere und korrekte Transportweise von Kindern. In einem Fall musste die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, da ein Fahrzeugführer ein Kind ohne jede Sicherung befördert hatte. Weiterhin wurden ein Gurtverstoß und eine abgelaufene TÜV Plakette festgestellt sowie eine Mängelkarte ausgestellt.

