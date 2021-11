PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe haben es auf Solarzellen abgesehen +++ Radkappen gestohlen +++ Flasche auf Fahrzeug geworfen +++ Zeugensuche nach Unfallfluchten +++ Pkw landet in Böschung

Bad Schwalbach (ots)

1. Solarpanelen entwendet, Bad Schwalbach, Adolphus-Busch-Allee, Dienstag, 02.11.2021, 03:30 Uhr bis 03:50 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen stahlen Unbekannte mehrere Solarpanelen von einem Gelände einer Jagdgenossenschaft in Bad Schwalbach. Die Täter suchten im Schutze der Dunkelheit das Gelände des ansässigen Jagdbezirks in der Adolphus-Busch-Allee auf und begaben sich dort zu einer Kühlkammer, welche mit Hilfe von Solarpanelen über einen Generator mit Strom betrieben wird. Die Diebe montierten vier der jeweils etwa 70 cm x 160 cm großen Solarzellen im Gesamtwert von rund 2.000 Euro ab. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mutmaßlich in einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Diebe stehlen Radkappen, Idstein-Wörsdorf, Fackenhöfer Weg, Montag, 01.11.2021, 23:00 Uhr bis Dienstag, 02.11.2021, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Idstein-Wörsdorf die Radzierkappen eines geparkten Audi gestohlen. Die Unbekannten suchten in der Nacht den "Fackenhöfer Weg" in Wörsdorf auf und montierten dort die Radkappen eines silbernen Audi A1 ab. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeug durch Flaschenwurf beschädigt, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Dienstag, 02.11.2021, 17:30 Uhr bis 22:15 Uhr

(fh)Am Dienstagabend warf eine bislang unbekannte Person in der Straße "Am Kurpark" in Bad Schwalbach eine Flasche auf die Windschutzscheibe eines geparkten Audi und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Anschluss gelang dem Täter oder der Täterin unbemerkt die Flucht.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Unfallflucht in Idstein Idstein, Seelbacher Straße, Dienstag, 02.11.2021, 14:10 Uhr bis 14:45 Uhr

(fh)Gestern Nachmittag kam es in der Seelbacher Straße in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von 14:10 Uhr bis 14:45 Uhr wurde ein schwarzer Peugeot 207 mutmaßlich durch ein fremdes Kraftfahrzeug an der linken, hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher, oder die Verursacherin flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

5. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Taunusstein-Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, Sonntag, 31.10.2021, 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Bereits am Sonntagabend ereignete sich in der Flachsbühlstraße in Bleidenstadt eine Unfallflucht, bei der die Polizei nun Zeugen sucht. Als der Besitzer eines weißen VW Golf gegen 23:00 Uhr sein Fahrzeug aufsuchte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck fest. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte zuvor ein blaues Fahrzeug im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr den VW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

6. Autofahrer kommt von der Straße ab, Heidenrod, Bundesstraße 260, Mittwoch, 03.11.2021, 07:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen kam ein Pkw in Höhe Heidenrod von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Gegen 07:15 Uhr befuhr ein 39-Jähriger in seinem Ford Kuga die Bundesstraße 260 aus Richtung Holzhausen an der Haide in Richtung Bad Schwalbach entlang. In Höhe der Ortschaften Grebenroth und Egenroth verlor der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das verunfallte Fahrzeug kam abseits der Fahrbahn in einer Böschung zum Stillstand. Der 39 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der verunfallte Ford musste mithilfe eines Krans aus der Böschung herausgehoben werden. Hierfür musste die Bundesstraße in diesem Bereich zeitweise gesperrt werden.

