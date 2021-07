Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.07.2021.

Elbe (ots)

Fahrer missachtete offensichtlich das Rotlicht eines Bahnüberganges.

Elbe, Bundesstraße 6, 13.07.2021, 06:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 43-jährige Fahrer eines Pkw auf der B 6, aus Richtung Salzgitter-Bad kommend, in Fahrtrichtung Baddeckenstedt fuhr. An dem am Ortseingang von Baddeckenstedt befindlichen beschrankten Bahnübergang hat der Fahrer offensichtlich das rote Blinklicht übersehen und anschließend versucht, den Bahnübergang zu queren. Hierbei zerschlug die sich senkende Bahnschranke die Heckscheibe des Pkw und verursacht einen Schaden von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell