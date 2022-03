Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: BMW X6 gestohlen + Straftäter wüten in Kleingartenanlage + Autoscheibe eingeschlagen - Umhängetasche gegriffen

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 18.03.2022

+++

Limeshain-Rommelhausen: BMW X6 gestohlen

Diebe haben in der Nacht zu Freitag in Rommelhausen einen BMW X6 gestohlen. Das schwarze SUV stand bis zur Entwendung auf dem Hof eines Wohngebäudes in der Weingartenstraße. Der Tatzeitraum lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen eingrenzen auf Donnerstagabend, 19 Uhr bis Freitagmorgen, 6.30 Uhr. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer hatte in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rommelhausen bemerkt? Wo ist das etwa 30.000 Euro teure Fahrzeug, an welchem zumindest bis zum Diebstahl die Kennzeichen FB-AY 955 angebracht gewesen waren, aufgefallen?

+++

Friedberg: Straftäter wüten in Kleingartenanlage

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang Unbekannte in der Friedberger Kleingartenanlage Am Ringgraben mehrere Hütten auf . Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 7.15 Uhr entstand dabei einiger Schaden an Gartenhütten sowie Sichtschutzzäunen. Aus einer der Lauben entwendeten die Straftäter ein etwa 300 Euro teures Stromaggregat des Herstellers "Einhell". Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen Besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum in der Kleingartenanlage verdächtige Personen aufgefallen? Hatte jemand die Taten beobachten können? Wo wurde seither ein entsprechendes Stromaggregat zum Ankauf angeboten?

+++

Bad Nauheim: Autoscheibe eingeschlagen - Umhängetasche gegriffen

Im Wilhelm-Jost-Ring haben Straftäter in der Nacht zu Freitag aus einem weißen Audi eine auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Umhängetasche gestohlen, in welcher sich neben Bargeld auch ein Schlüsselbund, eine Bankkarte sowie Ausweisdokumente befanden. Um an das Diebesgut zu gelangen war zuvor eine Seitenscheibe des SUV eingeschlagen worden. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

