POL-WE: Wöllstadt: Fahrzeugbrand am Freitagmorgen führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf K11 und B3

Friedberg (ots) - +++ Die Polizei in Butzbach ermittelt derzeit wegen eines gefährlichen Überholmanövers am 19.02.2022 auf der Bundesstraße 3 zwischen Butzbach und Langgöns. Am Morgen war in Höhe der Ausfahrt Magna-Park ein LKW-Fahrer in Richtung Butzbach unterwegs. Die einspurige Fahrbahn ist dort mittels durchgezogener Linie von der Gegenfahrbahn (einspurig und ...

mehr